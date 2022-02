Le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, préside la réunion du Secrétariat du Comité central du Parti, le 8 février. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Lors d’une réunion du Secrétariat du Comité central du Parti tenue mardi 8 février à Hanoï, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a demandé à tous les organes compétents de préparer les conditions nécessaires pour assurer la sécurité absolue lors du retour des élèves et étudiants à l'école.

Les autorités à tous les niveaux doivent garantir la sécurité politique et l'ordre social, promouvoir la prévention et la lutte contre la criminalité, en particulier les délits liés à la drogue, au jeu et autres fléaux sociaux, a souligné le leader du Parti.

Nguyen Phu Trong a demandé à tous les niveaux de se réjouir du nouveau printemps mais de ne pas oublier les nouvelles tâches, de chercher à lever toutes les difficultés dans la production et les affaires commerciales, de soutenir les habitants et les entreprises, de mettre en œuvre efficacement le Programme de prévention et de lutte contre le Covid-19...

Le Têt traditionnel a été célébré en toute sécurité, dans la joie, et de manière adaptée à la situation, s’est-il félicité, en affirmant que la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriales, ainsi que la garantie de la sécurité et de l’ordre social étaient maintenues.

Les dirigeants du Parti et de l’Etat sont allés adresser leurs meilleurs voeux du Têt aux 63 villes et provinces du pays, a-t-il indiqué, avant de déclarer apprécier que la plupart des localités avaient élaboré des plans de plantation d’arbres en témoignage d'une reconnaissance éternelle envers le Président Hô Chi Minh. -VNA