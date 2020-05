Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La zone écotouristique de Vàm Sat est connue pour ses paysages sauvages où vivent de nombreuses espèces d’oiseaux, particulièrement à la saison de nidification. Une destination attractive pour les touristes.

Vàm Sat, paradis des oiseaux. Photo: vntrip.vn

Située à environ 50 km au sud-est de Hô Chi Minh-Ville, la zone écotouristique de Vàm Sat est considérée comme une zone tampon au sein de la mangrove de Cân Gio, reconnue en 2000 par l’UNESCO comme réserve mondiale de la biosphère.Ce lieu est l’une des deux zones écotouristiques durables mondiales au Vietnam. Un titre officiellement remis par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) en 2003. En 2014, Vàm Sat figurait sur la liste "Hô Chi Minh-Ville - 100 choses intéressantes" à voir.Située dans la mangrove de la zone dite 15A de la forêt de protection, commune de Ly Nhon, district de Cân Gio, Vàm Sat attire des milliers d’oiseaux à la saison de nidification. D’avril à août, les oiseaux se reproduisent, apprennent à leur progéniture à voler et à chercher de la nourriture. En octobre, ils se dispensent tous pour leur migration d’hiver. Si vous venez à Vàm Sat à partir d’avril, vous pourrez voir de nombreux nids.Les oiseaux y sont strictement protégés et l’observation se fait à partir de miradors et de canots. La réserve ornithologique de Vàm Sat est située à environ 800 m de la porte d’accueil du centre de Vàm Sat. Pour y accéder, les voyageurs pourront prendre des voiturettes électriques. Un véhicule particulièrement pratique pour ne pas déranger la faune.Cette réserve ornithologique est ouverte uniquement d’avril à octobre, pendant la saison de reproduction des oiseaux. En dehors de cette période, les oiseaux migrent et ceux qui restent ne sont pas nombreux. D’ailleurs ceux qui restent ne doivent absolument pas être dérangés.À la porte de cette réserve, vous ferrez environ 200 m de marche jusqu’aux tours d’observation hautes de 25 m, mises en place par le Conseil de gestion de la forêt de protection de Cân Gio. D’ici, vous pourrez jouir d’une vue exceptionnelle sur la forêt.