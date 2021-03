Hanoï, 10 mars (VNA) - L'un des points forts de l’établissement d’une gouvernance électronique du Vietnam au cours des deux dernières années est l'inauguration du portail national du service public le 9 décembre 2019, a rapporté le 10 mars le bureau du gouvernement lors d'une réunion de la Direction nationale de gouvernance électronique.

Selon le bureau, au 8 mars 2021, plus de 2.800 sur un total de près de 6.800 services publics avaient été fournis via le portail à quatre niveaux administratifs. Le portail a reçu plus de 116 millions de visites et plus de 468.000 comptes enregistrés.



Plus de 940.000 documents administratifs ont été traités en ligne via le portail, tandis que 67.000 transactions de paiement électronique ont été effectuées pour un montant total de 26,7 milliards de dongs. Le portail a également reçu plus de 10.000 commentaires.



Le portail a permis d'économiser plus de 8.100 milliards de dongs (351,53 millions de dollars) chaque année, ainsi que plus de 1.200 milliards de dongs chaque année en frais de papier et de livraison.



Jusqu'à présent, le système national d'information sur les rapports s'est connecté aux systèmes de 14 ministères et agences ainsi que de 37 localités, permettant d'économiser environ 9.900 milliards de dongs chaque année, selon les calculs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).



Selon le ministère de l'Information et des Communications, à partir de 2020, les plates-formes les plus importantes pour le développement du gouvernance électronique du Vietnam avaient été formées et exploitées efficacement.



Parallèlement, un certain nombre de bases de données pour l'administration en ligne ont été créées, y compris la base de données sur les assurances contenant des informations sur 24 millions de familles adhérant à l'assurance maladie et plus de 90 millions de personnes couvertes par l'assurance maladie, ainsi que sur les entreprises, les finances, l'éducation et les soins de santé. et population.



En décembre 2020, près de 40 plates-formes «Make in Vietnam» construites par des entreprises nationales avaient été introduites.



S'adressant à la réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, qui est président de la Direction nationale de gouvernance électronique, a noté que l'ONU a placé le Vietnam à la 86e position sur 193 pays dans son classement de gouvernance électronique en 2020, en hausse de 2 places par rapport à 2018, qui a montré les progrès du Vietnam dans ce domaine. Cependant, en Asie du Sud-Est, le Vietnam est toujours au sixième rang, a-t-il ajouté.

Nguyen Xuan Phuc a salué les efforts des provinces et villes du pays dans la transition numérique qui constitue un facteur important pour promouvoir la croissance économique.

En vigueur depuis deux ans, la résolution numéro 17 du Premier ministre définit un plan d’action global pour l’établissement d’une gouvernance électronique.

Passant en revue un certain nombre de réalisations exceptionnelles du Vietnam au cours des dernières années, le Premier ministre a déclaré que, parallèlement aux succès socio-économiques, le pays avait vu un point positif dans la construction de la gouvernance électronique, en particulier en 2020.



En outre, il a également souligné un certain nombre de lacunes dans le domaine, notamment l'environnement juridique incomplet et le ratio limité de services publics en ligne de niveau 4.



Concernant les missions pour l’avenir, Nguyen Xuan Phuc a déclaré qu’il faut constituer des données au niveau national et les numériser. Les données recueillies pour le recensement de la population devront être informatisées. Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement doit terminer la collecte des données foncières qui devront être partagées sur le portail national au plus tard en juillet 2021.

Pour garantir la sécurité des données entre les différents ministères et institutions gouvernementales, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exigé des fournisseurs informatiques qu’ils améliorent le niveau de sécurité de leur système.

Les ministères, les secteurs et les localités devraient achever la construction et le lancement des stratégies, programmes et plans de transformation numérique pour la nouvelle période conformément au programme national de transformation numérique, a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils devraient maintenir les opérations en ligne comme ce qui a été fait pendant le période de distanciation sociale due à la pandémie de COVID-19.-VNA