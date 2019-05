Les triathlètes se disputent dans l'épreuve de 90 km de cyclisme. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Le 12 mai dans la ville centrale de Da Nang, plus de 2.200 sportifs en provenance de 50 pays ont participé à la compétition de triathlon "Techcombank IRONMAN 70.3 Asia-Pacific Championship".

Les triathlètes se sont disputés dans trois épreuves de 1,9 km de nage, 90 km de cyclisme et 21 km de course à pied. Les primes se sont élevées à 75.000 dollars.

L'Allemand Patrick Lange a remporté le premier prix chez les hommes, avec un temps total de 03 heures 49 min 09 sec, alors que les Australiens Tim Van Berkel et Tim Reed ont décroché respectivement les deuxième et troisième prix.

Chez les femmes, la Britannique Holly Lawrence a gagné le premier prix, les deuxième et troisième prix sont respectivement revenus à Sarah Crowley (Australie) et à Radka Kahlefeldt (République tchèque).

Il s’agit de la première fois que le Vietnam accueille cet événement international, après avoir déjà organisé la compétition nationale Techcombank Ironman 70.3 Vietnam quatre fois dans le passé.

Dans le cadre de la compétition qui a eu lieu du 9 au 12 mai à Da Nang, de nombreuses activités ont été organisées, à savoir la course caritative Newborn Vietnam Run Out, la compétition Sunrise Sprint pour les nouveaux triathlètes, la course Ironkids destinée aux enfants et une zone d'exposition sur les soins de santé. –VNA