Plus de 2 millions de ménages pauvres ont obtenu l'an dernier l'accès à des prêts d'une valeur de plus de 80.000 milliards de dongs de la Banque des politiques sociales du Vietnam.

Une cérémonie a eu lieu le 12 janvier à la pagode Phat Tich, dans la capitale laotienne Vientiane, pour remettre des certificats de mérite aux individus et aux collectifs vietnamiens.

À ce moment, de nombreux sites touristiques et festivals floraux à Ho Chi Minh-Ville sont prêts à accueillir les visiteurs à l’occasion du Nouvel An lunaire 2022.

Le 12 janvier, à trois semaines du Nouvel An lunaire, le vice-président de l’Assemblée nationale Trân Quang Phuong est allé rendre visite aux forces armées de la neuvième zone militaire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 12 janvier une réunion avec des représentants des ministères, secteurs et localités sur la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité.