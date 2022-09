Hanoï (VNA) - Sur invitation du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Samdech Heng Samrin, à la tête d’une délégation de haut rang de l'Assemblée nationale du Cambodge, et son épouse effectueront une visite officielle du 12 au 14 septembre au Vietnam.

Le 24 juin 1967, le Vietnam et le Cambodge ont officiellement établi leurs relations diplomatiques, ouvrant un nouveau chapitre dans l'histoire des deux pays. Au cours des années suivantes, les peuples vietnamien et cambodgien se sont serrés les coudes dans la lutte pour la libération nationale, à s’entraider pour remporter la victoire historique du Printemps 1975.

Lorsque le peuple cambodgien a fait face au génocide de Pol Pot, le Vietnam a continué à se tenir aux côtés des forces patriotiques et du peuple cambodgien pour remporter la victoire du 7 janvier 1979 libérant le Cambodge.

Ces dernières années, les relations entre les deux pays ont continué à se développer de manière stable, notamment les relations politiques. Les hauts dirigeants des deux pays ont maintenu des visites, des contacts et des échanges sous diverses formes, même pendant la pandémie de COVID-19. Les activités d’échanges entre les deux peuples, en particulier dans les provinces frontalières, se sont déroulées activement.

Après le contrôle de la pandémie de COVID-19, les deux parties se sont coordonnées pour organiser de nombreuses activités significatives dans le cadre de l'Année de l'amitié Vietnam – Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022 et pour le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (24 juin) et notamment pour le 45e anniversaire de la marche pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot du Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen.

En 2021, le commerce bilatéral a atteint 9,54 milliards de dollars, en hausse de 79,1% par rapport à 2020. Rien qu'au cours des sept premiers mois de 2022, il s’est chiffé à 7,08 milliards de dollars, en hausse de 17,8% par rapport à la même période de 2021. Le Vietnam compte 188 projets d'investissement en vigueur au Cambodge avec un capital social total de 2,8 milliards de dollars, maintenant la position de leader dans l'ASEAN et parmi les cinq premiers pays ayant le plus grand investissement direct au Cambodge.

La coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de la formation, de la science et de la technologie, du tourisme et des échanges entre les deux peuples continue d'être intensifiée. Les touristes vietnamiens au Cambodge au cours des trois premiers mois de 2022 ont atteint 46.303 arrivées. L'aide du Vietnam au Cambodge continue d'être déployée de manière relativement efficace.

Les relations entre les organes législatifs se développent fructueusement. Les deux parties maintiennent et mettent en œuvre l'Accord de coopération signé en mai 2019. Les députés vietnamiens et cambodgien échangent toujours leur expertise professionnelle dans le domaine de la législation, de la supervision et de la décision des questions nationales importantes ; accélèrent la mise en œuvre des conventions et accords signés.

Lors de nombreux forums interparlementaires régionaux et internationaux (UIP, AIPA, APF, APPF, ASEP...), les délégations de l'Assemblée nationale des deux pays ont renforcé les échanges et les consultations et coordonné les positions sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

La prochaine visite du président de l'Assemblée nationale cambodgienne Samdech Heng Samrin, de son épouse et d’une haute délégation de l’Assemblée nationale du Cambpdge au Vietnam est l'occasion pour les deux parties de discuter des orientations et des mesures visant à promouvoir la coopération législative dans le cadre bilatéral et multilatéral ; échanger des idées sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier apporter une contribution importante au succès de l'Année de l'amitié Vietnam – Cambodge et Cambodge – Vietnam à l'occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. - VNA