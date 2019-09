Panorama de la conférence bilatérale entre la Banque nationale du Cambodge et la Banque d’Etat du Vietnam . Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) – Une conférence bilatérale entre la Banque nationale du Cambodge et la Banque d’Etat du Vietnam a été inaugurée le 16 septembre à Phnom Penh, capitale du Cambodge.

Il s’agit d’un événement annuel organisé alternativement au Vietnam et au Cambodge pour que ces banques puissent partager leurs expériences dans la gestion macroéconomique, notamment dans le domaine banco-financier, ce pour accélérer les échanges professionnels et la coopération dans la formation des ressources humaines.

Le gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, Chea Chanto, a déclaré apprécier l’efficacité de la coopération bilatérale, notamment l’assistance du Vietnam dans le développement des ressources humaines à travers l’octroi de bourses aux employés et cadres cambodgiens. Il a aussi tenu en haute estime les contributions des banques vietnamiennes à la croissance de son pays. Pour l’heure, cinq banques vietnamiennes que sont BIDV, Agribank, MB, Sacombank et SHB, sont présentes au Cambodge. Dans le cadre de la conférence, ces cinq banques ont eu dans la matiée du 16 septembre une séance de débat avec la Banque nationale du Cambodge autour de plusieurs questions juridiques et règlements dans les affaires.

Le gouverneur de la Banque d’Etat du Vietnam, Le Minh Hung, a dit que dans ce contexte plein d’évolutions complexes de l’économie internationale, la coopération entre les banques centrales des deux pays aidait les deux économies à partager des expériences pour un développement commun.

Depuis la dernière conférence organisée au Vietnam en 2018, les deux banques centrales du Vietnam et du Cambodge ont continué de partager des informations et expériences, notamment dans des problèmes relatifs à l’assurance des dépôts, aux taux de change, à l’automatisation du recueil et du traitement des informations sur les marché des changes, ainsi que des études sur le développement du marché des changes au Vietnam.-VNA