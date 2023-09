Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite) et le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a reçu le 27 septembre à Hanoï le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) de Cuba, Esteban Lazo Hernández, en visite au Vietnam pour le 50e anniversaire de la visite du dirigeant Fidel Castro dans la zone libérée de Quang Tri (septembre 1973 - septembre 2023) au Centre.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié l'échange continu de délégations de haut niveau et à tous les niveaux entre les deux pays en général et les deux organes législatifs en particulier, ces derniers temps. Après la visite officielle à Cuba du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue en avril 2023, de nombreux accords entre ministères, localités et entreprises des deux pays sont activement mis en œuvre. Les deux dirigeants ont également convenu d'organiser une réunion entre le Comité interparlementaire des deux pays en 2024.

Esteban Lazo Hernández a remercié le soutien du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam au cours des dernières années et le soutien de l'Assemblée nationale du Vietnam à l’ANPP pour qu'elle devienne observateur de l'Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (AIPA).

La cérémonie de remise de nobles Ordres de l'État cubain à sept dirigeants et anciens dirigeants vietnamiens. Photo : VNA



Vuong Dinh Hue a demandé aux deux parties de favoriser la coordination dans les forums internationaux multilatéraux, dont l'Union interparlementaire (UIP) et de se soutenir face aux questions régionales et internationales d’intérêt commun.



Les deux parties ont souligné la nécessité de promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement. Esteban Lazo Hernández a précisé que Cuba considérait la promotion des relations économiques, commerciales et d'investissement avec le Vietnam comme une importance stratégique et a remercié la présence des entreprises vietnamiennes sur son sol. Cuba espère accueillir davantage des délégations d'affaires vietnamiennes venues visiter et explorer les opportunités d'investissement sur son sol. La Commission économique de l’ANPP souhaite accueillir la délégation de la Commission économique de l'Assemblée nationale du Vietnam à Cuba pour les échanges d'expériences.

Rappelant les célèbres paroles du leader Fidel Castro à Quang Tri en 1973 : "Pour le Vietnam, Cuba est prête à sacrifier tout son sang", Esteban Lazo Hernández a affirmé que le Parti, l'État et le peuple cubains maintenaient toujours cet esprit avec le Parti, l'État et le peuple vietnamiens.

Vuong Dinh Hue a proposé que les deux parties mettent en valeur leur potentiel et promeuvent la coopération en fonction des besoins, des conditions et des capacités de chaque pays. Il a demandé à Cuba d'éliminer les obstacles et les difficultés et de créer les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de se sentir en sécurité lorsqu'elles investissent à Cuba.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue s'est vu attribuer l'Ordre Carlos Manuel de Cesesspespeedesde Cuba. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont également convenu renforcer la coopération bilatérale dans l'agriculture, la santé, la biologie.

Le même jour, Vuong Dinh Hue et Esteban Lazo Hernández ont assisté à la cérémonie de remise de nobles Ordres de l'État cubain à sept dirigeants et anciens dirigeants de l'Assemblée nationale et des commissions de l’Assemblée nationale du Vietnam pour reconnaître et honorer leurs importantes contributions à la promotion des relations entre les deux pays et entre les deux organes législatifs. - VNA