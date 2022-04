Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense (droite), offre un cadeau à Chanthaphone Khammanichanh, ambassadeur adjoint du Laos au Vietnam , à l'occasion du Têt traditionnel du Lao Boun Pimay. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense, a reçu mardi Chanthaphone Khammanichanh, ambassadeur adjoint du Laos au Vietnam.

Selon le vice-ministre Hoang Xuan Chien, 2022 est une année importante, marquant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 45e de la signature du Traité d'amitié et de coopération. Il s'agira d'une occasion importante pour les deux parties de renforcer la coopération et de resserrer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux peuples et les deux armées.

Il a proposé aux deux parties de mettre en œuvre efficacement des contenus du Plan de coopération pour 2022, notamment de renforcer la coopération entre régions militaires, forces armées et gardes-frontières pour garantir la sécurité à la frontière; de lutter contre la criminalité, l'immigration illégale, de répondre efficacement aux catastrophes naturelles, aux épidémies et aux problèmes de sécurité non traditionnels, etc.

En outre, le ministère vietnamien de la Défense a souhaité renforcer les activités communes avec ses homologues lao et cambodgien, afin de resserrer l'amitié entre les armées des trois pays, a-t-il souligné.

Pour sa part, Chanthaphone Khammanichanh a remercié le ministère de la Défense et l'Armée populaire du Vietnam pour leur soutien ces derniers temps. Le Laos a créé le Comité directeur national de l'"Année de l'amitié Laos-Vietnam 2022", a-t-il ajouté. -VNA