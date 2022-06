Vientiane (VNA) – Un forum a été organisé le 14 juin à Vientiane, au Laos, dans le but de rapprocher les entreprises vietnamiennes au Laos et en Thaïlande.



Cet événement a été coprésidé par les ambassadeurs du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, et en Thaïlande, Phan Chi Thanh. Il a réuni une centaine d’hommes d’affaires.



Selon l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, il s’agissait d’une opportunité pour les entreprises de nouer des liens et de s’entraider pour un développement commun.



A cette occasion, l'Association des entreprises vietnamiennes pour la coopération et l'investissement au Laos (BACI) et l'Association des entreprises vietnamo-thaïlandaise de Thaïlande ont signé un protocole d’accord. Six accords de coopération entre des entreprises ont également été conclus dans le textile-habillement, la santé et l’éducation.-VNA