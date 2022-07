Da Nang, 1er juillet (VNA)- Le vol K6 840 en provenance de Siem Reap (Cambodge) a atterri le 1er juillet à l'aéroport international de Da Nang, dans la ville centrale du même nom, le premier entre les deux villes après plus de deux ans d'interruption en raison de la pandémie de COVID-19.

Nguyen Xuan Binh, chef adjoint du Service du Tourisme de Da Nang, a déclaré que l'effort pour restaurer le tourisme et rétablir les vols directs entre le Cambodge et le Vietnam est l'une des marques du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.Selon le responsable, avec un vol de deux heures entre Da Nang et Siem Reap avec Cambodia Angkor Air, les touristes peuvent profiter des merveilles d'Angkor Wat ainsi que des patrimoines culturels mondiaux du Centre du Vietnam.Cambodia Angkor Air reprendra ses activités avec la fréquence initiale de trois vols par semaine les lundi, mercredi et vendredi avec des avions ATR72 et un partage de code flexible avec Vietnam Airlines.

Photo : VNA

L'itinéraire devrait contribuer à stimuler la demande de voyages et de tourisme entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi qu'à faciliter l'échange de visiteurs internationaux entre Siem Reap et Da Nang.La compagnie aérienne continuera d'augmenter la fréquence des opérations à cinq vols par semaine à partir de septembre 2022."Nous sommes très satisfaits de la restauration de la route Siem Reap - Da Nang et espérons devenir un pont culturel, économique et touristique entre les deux pays", a déclaré Luu Minh Chung, directeur général de Cambodia Angkor Air.Cambodia Angkor Air est actuellement la compagnie aérienne avec la plus grande fréquence de vols entre le Vietnam et le Cambodge avec 30 vols aller-retour par semaine reliant les principales villes du Cambodge telles que Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville avec Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang.- VNA