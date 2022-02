Le navire à grande vitesse de la société par actions Mai Linh Tây Dô transporte les gens depuis la ville de Cân Tho à Côn Dao. Photo: VNA

Cân Tho (VNA) – Les activités du navire à grande vitesse Cân Tho - Côn Dao (province de Ba Ria – Vung Tau) sont reprises depuis le 19 février après avoir été suspendu pendant plus de huit mois en raison de la pandémie de Covid-19.

Ce navire est exploité par la société par actions Mai Linh Tây Dô. Il part les 19, 22, 24 et 26 février du quai de Ninh Kieu dans la ville de Cân Tho à 7h00 pour arriver au port de Ben Dam (Con Dao) et fera le retour les 20, 23, 25 et 27 février à 12h30’.

Auparavant, le navire à grand vitesse Superdong sur la ligne reliant Trân Dê, province de Soc Trang et Côn Dao a repris ses activités le 18 février.

L'île de Côn Dao est en fait un archipel de 16 îlots montagneux, situé au large de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) et à 230 km de Hô Chi Minh-Ville. L’archipel est relié à Hô Chi Minh-Ville par des vols quotidiens d’environ une heure. On peut également s’y rendre par bateau de nuit, au départ de Vung Tàu.



Avant la réunification nationale en 1975, l’île était utilisée comme bagne (le tristement célèbre «bagne de Poulo Condor»), réservé aux prisonniers politiques. Toutes les infrastructures du bagne ont été conservées et sont ouvertes au public.



Aujourd’hui, Côn Dao est un petit paradis où l’on peut pratiquer plongée sous-marine, pêche, excursions en mer, etc. Les hauts lieux à visiter comprennent le temple de la dame Phi Yên, le musée national de Côn Dao, les prisons de Phu Hai et Phu Son, le cimetière des partisans de Hang Duong… -VNA