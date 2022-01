Photo d'illustration. Photo : VNA



Séoul (VNA) - Le premier vol régulier entre la République de Corée et le Vietnam a repris le 6 janvier.

Ce premier vol commercial VN417 a décollé de l'aéroport d'Incheon (République de Corée) le matin du 6 janvier et est arrivé à l'aéroport de Noi Bai (Hanoï) à 12h43, transportant 63 passagers. Vietnam Airlines a repris ses vols juste après que les autorités sud-coréennes aient autorisé la reprise des vols aller-retour entre les deux pays.

Présent à l'aéroport d'Incheon pour un vol vers Hanoï, le passager To Tuan Anh a fait savoir : "Je suis très heureux de retourner chez moi dans ce premier vol commercial, notamment à l’approche du Nouvel an lunaire. C'est une opportunité pour les étudiants comme nous de rendre visite à notre famille. L'achat de billets et l’achèvement des formalités sont très faciles et pratiques ».

La passagère Pham Thi Luong s’est réjouie de retourner au Vietnam après deux ans de rupture de vols. Elle était très heureuse qu'il y ait un vol commercial pour que les Vietnamiens puissent rentrer chez eux.

Le chef de la filiale de Vietnam Airlines en République de Corée, Nguyen Huy Duc a estimé que Vietnam Airlines était la première compagnie aérienne au Vietnam à reprendre des vols réguliers avec la République de Corée. Au cours des deux dernières années, Vietnam Airlines a régulièrement opéré des vols de rapatriement, des vols charters et des vols cargo. Cependant, ce vol est particulier car il s’agit d’un vol régulier avec les horaires fixes et les billets sont largement disponibles. Les clients peuvent choisir librement des vols à un prix raisonnable et planifier leur plan de voyage et d'isolement au Vietnam.

Selon Nguyen Huy Duc, actuellement la demande de retour au Vietnam de République de Corée est énorme, notamment pour accueillir le Têt traditionnel. Dans l’immédiat, Vietnam Airlines n'était autorisée à opérer que 2 vols/semaine entre Séoul et Hanoï, mais la compagnie aérienne est toujours prête à exploiter davantage de vols hebdomadaires lorsque les autorités les permettent. -VNA