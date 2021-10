Aéroport international de Van Don. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Après une période de perturbation à cause du COVID-19, les vols commerciaux desservant l'aéroport international de Van Don, province de Quang Ninh (Nord), seront officiellement repris à partir du 27 octobre, à commencer par la route Van Don - Ho Chi Minh-Ville.

Plus précisément, à partir du 27 octobre, Bamboo Airways effectuera trois vols hebdomadaires entre Van Don et Ho Chi Minh-Ville, les lundis, mercredis et samedis. Les vols décolleront à 15h05 à l'aéroport de Tan Son Nhat de Ho Chi Minh-Ville et à 18h10 à l'aéroport de Van Don.

Vietjet Air prévoit d’effectuer à partir du 31 octobre un vol par jour sur cette même ligne. Les vols de cette compagnie décolleront à 15h50 à Ho Chi Minh-Ville et à 18h45 à Van Don.

Contrôle de sécurité à l'aéroport de Van Don. Photo: VNA

Les passagers au départ de Ho Chi Minh-Ville devront présenter un test négatif au SARS-CoV-2 par RT-PCR ou test antigénique de moins de 72 heures avant l’embarquement.

Les passagers au départ de Quang Ninh doivent remplir l'une des trois conditions suivantes: être doublement vaccinés avec la dernière dose injectée au moins 14 jours et au plus 12 mois avant le départ ; être guéris du COVID-19 dans les six mois avant le départ ; ou être munis d'un test RT-PCR négatif ou d'un test rapide d'antigène de moins de 72 heures avant le départ. -VNA