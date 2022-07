NPhoto : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une représentation du Patrimoine culturel immatériel a lieu dans la rue Nguyen Hue, dans l’arrondissement 1 de Ho Chi Minh-Ville, sous l’égide de Ao Dai Exhibition (version miniature du Musée Ao Dai). Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une représentation du Patrimoine culturel immatériel a lieu dans la rue Nguyen Hue, dans l’arrondissement 1 de Ho Chi Minh-Ville, sous l’égide de Ao Dai Exhibition (version miniature du Musée Ao Dai).

Le Vietnam possède 14 patrimoines culturels immatériels qui ont été reconnus par l’UNESCO, dont sept utilisant l'ao dai (robe traditionnelle) dans les performances telles que le chant Xoan, le chant « quan ho » (chant alterné), « ca tru » (chant des courtisanes) le chant « vi » et « giam » (petites chansons alternées entre garçons et filles), le « don ca tai tu » (chant des amateurs) et le « nha nhac » (musique de la cour).

Afin de promouvoir le Patrimoine culturel immatériel auprès du public de Ho Chi Minh-Ville comme des visiteurs étrangers, Ao Dai Exhibition a sélectionné des chansons quan ho, vi et giam et don ca tai tu pour créer un spectacle d'environ 45 minutes. Les chansons sont traduites en anglais, japonais et chinois afin que les visiteurs aient une meilleure compréhension de leur contenu.

Les visiteurs ont la chance de revêtir une robe traditionnelle vietnamienne et de recevoir des souvenirs pour en savoir plus sur la culture vietnamienne.

La représentation a lieu l'après-midi les vendredis, samedis et dimanches, a annoncé Huynh Ngoc Van, directeur de Ao dai Exhibition, ajoutant que comme le lieu de représentation se trouve dans la rue piétonne Nguyen Hue, il est pratique pour les touristes d'en profiter.

A l'avenir, Ao dai Exhibition invitera les clubs de l'Association du Patrimoine culturel de Ho Chi Minh-Ville et ceux d'autres localités à se joindre au spectacle afin qu'ils aient l'opportunité de servir les touristes étrangers, a-t-elle annoncé. -VNA

source