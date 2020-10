Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - VietJet Air, Bamboo Airways et Vietnam Airlines ont annoncé mardi 27 octobre l'ajustement des horaires de nombreux vols en raison du typhon Molave qui s'apprête à balayer le Centre du pays.

Les changements concernent les vols des 27 et 28 octobre desservant les aéroports à Da Nang, Dong Hoi, Hue, Quang Nam, Tuy Hoa, Gia Lai, Buon Me Thuot, Quy Nhon, Da Lat et Khanh Hoa.

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a décidé d'annuler un total de 104 vols à destination ou à partir des aéroports de Vinh (province de Nghe An), de Dong Hoi (province de Quang Binh), de Phu Bai (province de Thua Thien-Hue), de Da Nang, de Chu Lai (province de Quang Nam), de Phu Cat (Quy Nhon, province de Binh Dinh), de Pleiku (province de Gia Lai) et de Tuy Hoa (province de Phu Yen).

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a décidé de suspendre toutes les opérations aériennes dans quatre aéroports: Chu Lai, Phu Cat, Da Nang, Tuy Hoa à partir du 27 octobre à 18h00. La réouverture est prévue le 28 octobre à 16h00. L'aéroport de Pleiku, lui, suspendra ses opérations du 27 octobre à partir de 21h00 au 28 octobre jusqu’à 19h00.

La Vietnam Railway Corporation (VNR) vient d'annoncer la suspension de la circulation d'un certain nombre de trains Thong Nhat à partir de la soirée du 27 octobre et d'ajuster le plan d'exploitation des trains pour éviter le typhon Molave.

Du 27 au 29 octobre, le typhon Molave causerait des pluies torrentielles dans des localités au Centre. Les précipitations dans les provinces de Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh pourraient atteindre plus de 500mm.

Le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques demande aux localités du Centre de suivre de près les évolutions de ce typhon pour prendre les mesures adaptées à la situation.-VNA