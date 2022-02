Binh Dinh, 19 février (VNA) - La réouverture du tourisme doit être effectuée avec une stratégie et une feuille de route concrète, de même qu’une application rigoureuse des mesures préventives.

Lors de l'événement. Photo : VOV

C’est ce qui ressort d’une table ronde organisée le 18 février dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre) sous les auspices du Comité populaire de Binh Dinh et du Groupe FLC.

Placé sous le thème «Ouverture sûre et efficace – une opportunité en or pour le tourisme vietnamien», l’événement portait essentiellement sur les questions pressantes de la réouverture des activités touristiques domestiques et internationales, dans le contexte où le Vietnam a levé le 15 février les restrictions sur les vols internationaux et prévoit de faire de même pour le tourisme à partir du 15 mars.

La communication sur le tourisme vietnamien sur les chaînes d'information internationales telles que CNN, Global Travel, les salons internationaux du voyage... est très nécessaire, selon les experts du secteur touristique du Vietnam.

Le Vietnam est actuellement l'un des 6 pays avec le taux de couverture vaccinale COVID-19 le plus élevé au monde, c'est l'occasion de faire du pays une destination sûre.

Selon l’Administration nationale du Tourisme, dans le cadre d’un programme expérimental, du mois de novembre 2021 jusqu’au 8 février 2022, le Vietnam a accueilli plus de 8.900 touristes étrangers. – VNA