Hanoï, 5 juillet (VNA) - Le Comité national de pilotage de l’information pour l’étranger a tenu une conférence au siège de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Hanoï le 5 juillet pour examiner ses performances du premier semestre et définir les tâches pour les mois restants de cette année.S'exprimant lors de l'événement, la secrétaire du Comité du Parti et directrice générale de la VNA Vu Viet Trang a exprimé l'honneur d'accueillir l'événement et a exprimé sa conviction que la conférence proposera des solutions pour rénover fortement le travail d'informationpour l’étrangère dans les temps à venir, ce qui rend une contribution importante à la construction et à la défense nationales ainsi qu'à l'amélioration de la position et du prestige du Vietnam sur la scène internationale.Selon la directrice générale de la VNA, dans la première moitié du 13e mandat du Parti, les informations extérieures ont contribué de manière significative aux réalisations du pays dans de nombreux domaines. En collaboration avec d'autres agences s'engageant dans l'information pour l’étranger, la VNA a reflété de manière exhaustive les problèmes et événements nationaux et internationaux, créant un consensus et le soutien des opinions publiques nationales et étrangères pour les politiques et directives du Parti et les lois de l'État et rapprochant le pays et le peuple du Vietnam à des amis internationaux.Dans les temps à venir, la VNA suivra de près le contenu et les tâches clés définis dans la conclusion 57-KL/TW du Bureau politique pour effectuer plus efficacement la mission d'information pour l’étranger dans la nouvelle situation, a-t-elle déclaré.

La secrétaire du Comité du Parti et directrice générale de la VNA Vu Viet Trang. Photo : VNA

Mme Vu Viet Trang a déclaré qu'en tant qu'agence permanente pour le 9e Prix national de l'information pour l'étranger, l'agence reçoit les candidatures depuis avril. Au 5 juillet, le comité d'organisation a reçu environ 250 candidatures sous diverses formes, notamment une peinture de pierres précieuses, des copies d'affiches et des idées de stands de présentation pour populariser le Vietnam à l'étranger. La date limite d'acceptation des inscriptions est le 31 juillet.Le chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, Nguyen Trong Nghia, a salué la VNA pour avoir rejoint le système de presse et les activités du système politique, notamment la diplomatie du Parti, de l'État et de peuple à peuple, pour former une synergie de vulgarisation, aidant à promouvoir la position, la réputation et les réalisations du Vietnam à des amis internationaux.Il a reconnu que conformément aux orientations du 13e Congrès national du Parti et à la planification du travail de la presse, la VNA s'est concentrée sur sa transformation en une agence leader dans la transformation numérique pour remplir sa mission d'agence de presse multimédia.Nguyen Trong Nghia a déclaré que le service d'information pour l’étranger aide les personnes de différents horizons, les Vietnamiens d'outre-mer et la communauté internationale à comprendre et à apprécier les réalisations du pays au cours de la première moitié du 13e Congrès du Parti national, affirmant ainsi la solide direction du Parti, améliorant la position et la réputation du pays sur sur la scène internationale et populariser son image de pays indépendant, autonome, culturellement riche et fiable ainsi que de membre actif et responsable de la communauté internationale.Il a demandé au comité et aux unités impliquées dans le travail d'information pour l’étranger de suivre pleinement la politique d'amélioration de l'information pour le service extérieur et de "renforcer et d'améliorer l'efficacité de l'application des nouvelles technologies des médias et des réseaux sociaux dans l'information pour l’étranger et la lutte de l'opinion publique".Ils ont été chargés de défendre le rôle important du travail d'information pour l’étranger dans l'idéologie politique et les affaires extérieures, conformément à la Résolution du 13e Congrès national du Parti et aux directives du Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong lors de la conférence diplomatique nationale de 2021, et plus récemment, la Conclusion 57-KL/TW du Bureau politique.Dans le même temps, ils doivent encore renouveler les mentalités et les modes de déploiement du travail d'information pour l’étranger, améliorer la qualité de la concertation et de la coordination, lutter résolument et avec persistance contre les allégations fausses et déformées, améliorer l'efficacité de la recherche, de la prévision et de la réponse rapide aux changements stratégiques dans les environnements mondial et régional.La conférence a également appris que le secrétariat du Comité central du Parti avait décidé d'ajouter la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, le vice-ministre de l'Information et des Communications Nguyen Thanh Lam et la directrice générale adjointe de la VNA Doan Thi Tuyet Nhung au Comité national. - VNA