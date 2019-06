Hanoï, 30 juin (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam-Russie a organisé samedi 29 juin à Hanoï une conférence nationale pour faire le point de ses activités dans le premier semestre et d’élaborer le plan pour le 2è semestre de 2019 et l’année 2020.

Il s'agit de deux années spéciales pour les relations de coopération et d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie, marquant avec l'Année croisée de l'amitié Vietnam - Russie 2019 et l’Année Russie - Vietnam 2020.

Tran Binh Minh, directeur général de la Télévision du Vietnam et président de l'Association d'amitié Vietnam-Russie, a rappelé qu’en 2019, son association avait organisé de nombreuses activités à grande échelle.

Selon lui, trois de ces activités ont été approuvées par le Premier ministre pour se figurer dans la liste des célébrations du 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d’amitié entre les deux pays (16 juin 1994).

En 2020, l’association menera des activités significatives en célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Russie (30 janvier 1950), du 70 anniversaire de l’établissement de l’Association d'amitié Vietnam-URSS/Journée traditionnelle de l’Association d'amitié Vietnam-Russie (23 mai 1950) et de grandes fêtes des deux pays.

Il a exprimé l'espoir que l'association mènerait à bien ses programmes de travail, contribuant pour une part importante à l'approfondissement du partenariat stratégique intégrale Vietnam – Russie dans la nouvelle période.

De son côté, Trinh Quoc Khanh, vice-président permanent de l'Association d'amitié Vietnam - Russie, a déclaré que dans le 2è semestre de 2019, l'association organiserait une exposition de photos sur la Russie et les relations d'amitié et de coopération Vietnam – Russie, des échanges avec l'Association d'amitié Russie-Vietnam, accueillirait et jouerait le rôle de passerelle entre les localités, les écoles et les entreprises russes avec leurs partenaires vietnamiens.

Mme Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a souligné un trait marquant des relations bilatérales qui est une haute confiance politique, les sentiments « sincères et éprouvés par le temps » entre les deux peuples, et leurs immenses potentiels de coopération tous azimuts. -VNA