Hanoï (VNA) - Avec une approche intégrée et une pensée systémique, les recherches en sciences humaines et géosciences apportent de nombreux arguments pour résoudre la plupart des questions de la Stratégie de développement de l'économie marine durable du Vietnam à l'horizon 2030, vision de 2045.

Selon le professeur, Dr. Dang Nguyen Anh, vice-président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, la Stratégie de développement durable de l'économie maritime du Vietnam à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045, ouvre des perspectives pour une nouvelle période de développement de l'économie maritime du Vietnam.

Les résultats des recherches en sciences humaines et géosciences ouvrent des opportunités pour le développement des industries et domaines, apportant des contributions significatives au développement durable des pays et du monde. Les recherches contribuent à identifier les problèmes et les défis lors du processus de développement de l’économie maritime et proposent les solutions pour les résoudre.

Afin de soutenir efficacement la Stratégie de développement durable de l'économie maritime dans le contexte de l'intégration internationale et de la réalisation des « doubles objectifs » : prévention et contrôle du COVID-19 et développement socio-économique, selon le professeur associé, Dr. Vu Thanh Ca, de l’Université des ressources naturelles et de l'environnement de Hanoï, le Vietnam doit continuer à examiner, amender, compléter et perfectionner le système juridique et les mécanismes et politiques sur le développement durable de l’économie maritime, conformément au droit et aux traités internationaux dont le Vietnam est signataire.

Pour sa part, le Dr Nguyen Van Sy, directeur adjoint du Comité de gestion du projet de développement rural durable pour les démunis du Comité populaire de la province de Quang Binh (Centre), a déclaré que le Vietnam devait continuer à élargir ses relations extérieures, sa coopération internationale ; à resserrer les relations avec les partenaires stratégiques, les partenaires intégraux et les amis traditionnels, les pays à potentiel maritime et les pays partageant les mêmes intérêts, sur le principe du respect de l'indépendance, de la souveraineté et dans la garantie de l’égalité, conformément au droit international et aussi devait promouvoir la coopération maritime dans le cadre de l'ASEAN. - VNA