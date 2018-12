Da Nang, 17 décembre (VNA) – Le secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP), Martin Chungong, a affirmé que le Vietnam était le pays à la tête dans des efforts visant à intégrer les ODD lors de la session sur le Programme de développement durable à l' horizon 2030 et le rôle du Parlement, le 17 décembre à Da Nang.

Cet événement dans le cadre de la conférence sur le thème "L’Assemblée nationale et les objectifs de développement durable (ODD)" a été présidé par la vice-présidente de l'Assemblée nationale Tong Thi Phong.



Le secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, et le coordonnateur résident des Nations Unies, chef des bureaux de représentation des Nations Unies au Vietnam, Kamal Malhotra, et des députés de l'AN ont participé à cet événement.

Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Vu Dai Thang a déclaré qu'en 2017, le Vietnam avait publié un plan d'action national pour mettre en œuvre le Programme de développement durable à l' horizon 2030.



Il a déclaré qu'à ce jour, le Vietnam avait mis en œuvre un certain nombre d'activités clés telles que la création du groupe du travail interdisciplinaire sur les objectifs de développement durable; l’élaboration du rapport d'examen national volontaire du Viet Nam au Forum politique de haut niveau sur le développement durable, organisé par les Nations Unies, en 2018 à New York.



Afin de mettre en œuvre avec succès les objectifs de développement du Vietnam, le vice-ministre Vu Dai Thang a affirmé que l'Assemblée nationale joue un rôle important dans les activités telles que la supervision de la mise en œuvre des stratégies, politiques relatives aux objectifs de développement durable et des dépenses budgétaires aux niveaux national et local pour les programmes et activités liées aux objectifs de développement durable.

Le secrétaire général de l’UIP, Martin Chungong, a déclaré que, dans les temps à venir, le Vietnam devrait mobiliser la participation du gouvernement à la réalisation de l'objectif de développement durable, conformément à son engagement pris.

Les 17 ODD adoptés en septembre 2015 par 193 pays aux Nations unies constituent un plan d’action pour la paix, l’humanité, la planète et la prospérité, nécessitant la mise en oeuvre de partenariats multi-acteurs. Ils ambitionnent de transformer nos sociétés en éradiquant la pauvreté et en assurant une transition juste vers un développement durable. - VNA