Débat sur le thème : Femmes dans l'économie numérique. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Lors d’un débat sur le thème "Femmes dans l'économie numérique", tenu le 10 mars à Hanoï dans le cadre du 13e Congrès national des femmes, les intervenants ont proposé des solutions pour que les femmes aient un accès égal aux ressources, notamment aux ressources financières.

Selon Nguyen Thi Hoa, directrice de l'Institut de la stratégie de la Banque d'État du Vietnam, l'expérience internationale a clairement démontré les bienfaits de l'amélioration de l'accès aux ressources financières pour les femmes, à savoir l’augmentation de l'efficacité des activités économiques, la réduction de la pauvreté et de l'impact des chocs négatifs sur les activités commerciales de l'entreprise et la vie de la famille, la création de conditions favorables à l'investissement dans la santé et l'éducation, contribuant ainsi à améliorer l'autonomie, à renforcer l'autonomisation des femmes et à promouvoir l'égalité des sexes.

La Dr Ha Thuy Hanh, directrice adjointe du Centre national de la promotion agricole, le marché de la consommation de produits agricoles et d'aliments transformés au Vietnam est en expansion. Les produits agricoles vietnamiens sont actuellement écoulés dans 196 pays et territoires. Le Vietnam est devenu un fournisseur majeur de produits agricoles sur le marché mondial, répondant aux exigences et aux normes internationaux et conquérant des marchés exigeants comme les États-Unis, l'Australie et l'Union européenne. Les femmes ont grandement contribué à ces réalisations.



Des déléguées au 13e Congrès national des femme s. Photo : VNA

Partageant le parcours réussi d'une start-up, Dao Lan Huong, PDG de l’Institut des technologies et de l’innovation Teky, a déclaré que Teky avait réussi grâce au soutien du gouvernement qui prêtait une attention à l’édification d'un système d'infrastructure technologique de transformation numérique.

Selon Dao Lan Huong, l’éducation technologique joue un rôle important pour les générations futures, en particulier les filles, pour l’égalité dans l'éducation, l'égalité des sexes et le progrès social.

En plus, la capacité numérique est aujourd'hui la seule et obligatoire voie pour démarrer une entreprise prospère capable de s'adapter et de répondre à l'évolution du monde technologique. La transformation numérique est d'autant plus importante en raison des changements technologiques et des évolutions imprévisibles de la pandémie de COVID-19.

Cependant, il s'agit d'un grand défi pour les entreprises dirigées par des femmes. Pour que les femmes s'intègrent, contribuent davantage au développement social, construisent une économie familiale durable, des programmes de soutien pour accroître l'application des technologies de l'information et la transformation numérique s'avèrent nécessaires. -VNA