Hanoi, 3 décembre (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Turquie Trân Quang Tuyên a effectué une visite de travail dans la ville d’Istanbul de Turquie afin de consolider et promouvoir les relations avec le réseau des entreprises turques et renforcer la publicité de l’économie vietnamienne et l’attraction des investissements.

L’ambassadeur du Vietnam en Turquie Trân Quang Tuyên (gauche) et le directeur général et vice-président de Turkish Airlines, Bilal Eksi. Photo : VNA

Lors d’une rencontre avec une dizaine d’entreprises membres du Conseil d’affaires Turquie-Vietnam, le diplomate vietnamien a salué l’aide précieuse du Conseil et des entreprises membres dans la promotion des relations économiques et commerciales entre les deux pays, notamment les contributions importantes du Conseil à la réussite du Forum d’affaires et d’investissement Vietnam-Turquie à Istanbul à l’occasion de la visite officielle de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân en Turquie en octobre dernier.

Il a estimé que le potentiel entre les deux pays s’avère très important et que le gouvernement vietnamien reste aux côtés des investisseurs étrangers, y compris ceux turcs afin de créer un environnement d’affaires favorable aux projets d’investissement.

Il a appelé les hommes d’affaires turcs à investir dans les domaines d’infrastructures, d’agriculture durable, d’énergie verte, de santé communautaire, du tourisme, de haute technologie…

L’ambassadeur Trân Quang Tuyên a affirmé que l’ambassade du Vietnam en Turquie est prête à servir de passerelle et aider activement les entreprises turques dans la recherche des partenaires et des opportunités d’investissement au Vietnam.

Lors de cet événement, des entreprises turques ont apprécié le Vietnam comme marché important. Le Vietnam est une destination centrale pour que les entreprises turques élargissent ses opérations vers d’autres marchés en Asie du Sud-Est.

L’ambassadeur Trân Quang Tuyên a eu une séance de travail avec les entreprises Travelshop, Repkaucuk et Turkish Airlines pour rechercher des projets et plans de ces entreprises avec le Vietnam dans l’avenir.

Le directeur général et vice-président de Turkish Airlines, Bilal Eksi, a dévoilé que son groupe projette de doubler les vols d’Istanbul à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoi de 7 à 14 vols par semaine après septembre 2019, voire 28 vols par semaine dans le futur proche. – VNA