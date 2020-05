Défilé de propagande de la prévention et de la lutte contre la dengue à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Santé vient d'envoyer une dépêche aux comités populaires des provinces et des villes sur le renforcement de la prévention et de la lutte contre le virus Zika et la dengue.

Concrètement, le ministère de la Santé a appelé tous les autorités, secteurs et organisations concernées à travailler ensemble pour tuer les larves et les moustiques, pour maîtriser les foyers et pour prendre des mesures préventives appropriées.

Le 25 mai, le ministère de la Santé a confirmé qu'un homme de 25 ans dans la ville de Da Nang avait été infecté par le virus Zika, devenant le premier cas de cette infection au Vietnam cette année.

Depuis le début de l'année, le pays a enregistré plus de 26.000 cas de dengue dans 58 provinces et villes, dont 3 décès.

Neuf nouveaux foyers de dengue ont été détectés à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé le 25 mai le Service municipal de la Santé. La mégapole du Sud a enregistré du 19 au 24 mai 113 nouveaux cas de dengue, portant le nombre total depuis le début de l’année à 6.893. –VNA