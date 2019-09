Le ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation Phùng Xuân Nha (droite) et l’ambassadeur laotien au Vietnam Thongsavanh Phomvihane, le 16 septembre à Hanoi. Photo : GDTD.



Hanoi (VNA) - L’éducation est l’un des piliers de la coopération vietnamo-laotienne, a déclaré le ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation Phùng Xuân Nha.

Recevant ce lundi à Hanoi l’ambassadeur laotien Thongsavanh Phomvihane, venu le saluer au terme de son mandat au Vietnam, Phùng Xuân Nha l'a félicité pour avoir rempli avec succès sa mission diplomatique au Vietnam. Il a hautement apprécié ses contributions actives dans le renforcement des relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, notamment dans l’éducation et la formation professionnelle.



Le ministre vietnamien Phùng Xuân Nha a salué la coopération efficace entre son ministère et le ministère laotien de l’Éducation et des Sports ces derniers temps, comme en témoigne la signature du plan de coopération pour 2019 lors de la 41e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos le 6 janvier dernier.



Actuellement, le Vietnam compte environ 16 644 étudiants laotiens, dont 4 228 boursiers du gouvernement vietnamien. Rien qu’en 2019, ce dernier a octroyé 1 271 bourses aux Laotiens.



Le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation a collaboré avec son homologue laotien pour organiser des cours de langue vietnamienne dans les lycées au Laos. Le Vietnam a également aidé le Laos à construire plusieurs établissements scolaires.



Les deux ministères envisagent de lancer des projets de coopération dans la sensibilisation des jeunes générations à l’amitié spéciale Vietnam-Laos, l’enseignement bilingue vietnamo-laotien et l’amélioration des compétences des cadres chargés du contrôle de la qualité de l’éducation.



Le ministre Phùng Xuân Nha a aussi plaidé pour une coordination plus étroite entre les deux parties pour assurer la qualité des étudiants laotiens suivant un cursus au Vietnam.



Il a demandé aux organes et services compétents vietnamiens de créer les meilleures conditions possibles aux étudiants laotiens et de les aider à apprendre la langue vietnamienne et à découvrir la culture traditionnelle des Vietnamiens.



Pour sa part, l’ambassadeur laotien Thongsavanh Phomvihane a remercié le Vietnam pour son soutien précieux accordé ces derniers temps au peuple laotien, aux étudiants laotiens en particulier.



Il a promis de poursuivre ses contributions actives, quel que soit son nouveau poste, à la promotion de la coopération vietnamo-laotienne, notamment dans l’éducation et la formation. Cela permettra aux deux pays de mieux répondre aux nouvelles exigences de développement national et d’intégration internationale. -NDEL/VNA