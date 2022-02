L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang (à droite), et le maire de la ville de Choisy-le-Roi, Tonino Panetta. Photo: VNA



Paris (VNA) - Dans le cadre des activités de renforcement de la coopération et des échanges avec les localités française, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a eu, le 17 février, une rencontre avec le maire de la ville de Choisy-le-Roi, Tonino Panetta, au cours de laquelle les deux parties ont convenu d'approfondir les relations traditionnelles via des activités de coopération spécifiques dans tous les domaines.

Lors de la rencontre, le maire Tonino Panetta a exprimé son plaisir d'accueillir pour la première fois l'ambassadeur Dinh Toan Thang à la mairie de Choisy-le-Roi. Il a confié que la première chose qu’il avait fait lors de sa prise de fonction de maire c’est de "s’intéresser au Vietnam". Il a regretté que l'épidémie de COVID-19 ait bloqué les échanges entre sa ville et le Vietnam en général, et en particulier avec l’arrondissement jumelé de Dông Da (Hanoi). Il a espéré que l'épidémie passerait bientôt afin que les deux parties puissent reprendre les activités d'échange culturels et économiques. Il a affirmé que l'amitié entre la ville de Choisy-le-Roi et le Vietnam était "un lien historique que personne ne peut effacer".

De son côté, l'ambassadeur Dinh Toan Thang a remercié pour les sentiments et le soutien que les habitants et le gouvernement choisyens avaient apporté au Vietnam dans la lutte passée pour l'indépendance nationale, ainsi que dans la construction et la défense actuelles du pays. L'ambassadeur a déclaré que Choisy-le-Roi n'est pas seulement une ville très proche du Vietnam, mais aussi un lieu qui détient de nombreux souvenirs d'une négociation qui est entrée dans l'histoire nationale, à savoir l'Accord de Paris. L'ambassadeur a affirmé que la visite à la mairie de Choisy-le-Roi et la rencontre avec le maire Panetta sont l'occasion pour les deux parties de continuer à trouver des moyens de promouvoir la coopération, ainsi que de maintenir l'amitié des Choisyens avec les Vietnamiens.

Débat sur les événements à célébrer en 2023

Lors de la séance de travail, les deux parties ont discuté des plans à venir pour travailler ensemble afin de promouvoir la coopération et de maintenir l'amitié au niveau local, ainsi que des activités visant à relier le Vietnam et la France dans un proche avenir, dont les Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamien qui se tiendra à Hanoï à la fin de cette année, la participation de la ville de Choisy-le-Roi aux activités en 2023 célébrant le cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France et les 10 ans de partenariat stratégique entre ces deux pays France.

À cette occasion, le maire Tonino Panetta a invité l'ambassadeur Dinh Toan Thang à assister à la cérémonie de célébration du 50e anniversaire du jumelage entre Choisy-le-Roi et d'autres villes du monde. L'événement devrait également avoir lieu en 2023. Tous les maires des villes jumelées seront invités à y assister, y compris le président de l’arrondissement de Dông Da à Hanoï. "Ce sera important pour nous que ces maires se rencontrent, et cela va permettre à l’arrondissement de Dông Da de tisser les liens avec les autres villes avec lesquels Choisy-le-Roi est jumelée" a-t-il affirmé.

L’an 2023, est aussi le 50e anniversaire de la signature de l'Accord de Paris mettant la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam. La ville de Choisy-le-Roi est l'endroit qui garde beaucoup de souvenirs de cet événement car c'est le lieu où se sont déroulées les négociations de mai 1968 à mars 1973.

Après la signature de l'Accord de Paris, Choisy-le-Roi a toujours entretenu l’amitié et la solidarité avec le Vietnam. La ville est également jumelée avec l’arrondissement de Dông Da de Hanoi depuis 1973, aidant cette localité à se reconstruire après la guerre, dont notamment la construction d'écoles et de cliniques. Avant la pandémie du Covid-19, Choisy-le-Roi et l’arrondissement de Dông Da ont organisé de nombreuses activités d'échanges culturels, éducatifs et de délégation. Cette ville française a également accueilli les premières activités visant à présenter les séquelles de l'agent orange/dioxine sur l’homme et le milieu, soutenir les victimes de de ce produit toxique et militer pour demander aux responsables américains de rendre justice aux victimes vietnamiennes. De nombreux autres événements importants se sont déroulés avec succès dans cette ville tels que : "L’année du Vietnam 2012" ; " Le 40e anniversaire de la signature de l'Accord de Paris" en 2013 ; "Le deuxième Festival de la jeunesse et des étudiants vietnamiens en Europe" en 2016.

Le Comité de l’Association d'Amitié France-Vietnam (AAFV) de Choisy-le-Roi, présidée par Mme Nicole Trampoglieri, a organisé de nombreux évènements pour présenter le pays, l’homme, les us et coutumes du Vietnam, les activités de collecte des fonds pour mener des activités de solidarité avec le Vietnam. Ces dernières années, ledit comité a organisé des fêtes du Têt traditionnel vietnamien. La mairie a apporté un appui important à plusieurs projets de coopération mis en place par le comité AAFV de Choisy-le-Roi avec des partenaires vietnamiens.-VNA