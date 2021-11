Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures de l'AN du Vietnam prend la parole lors de la 143e AG de l'UIP. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam, conduite par Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures, a participé du 27 au 30 novembre aux sessions de la 143e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP 143) et des réunions connexes.

S'exprimant lors de la session plénière sur le thème « Défis contemporains pour la démocratie : surmonter les divisions et édifier la communauté », Vu Hai Ha a affirmé que le Vietnam était profondément conscient de l’édification de la démocratie fondée sur la volonté et la force de l'union nationale et de l’édification d’un État de droit socialiste, un État du peuple, par le peuple, pour le peuple. En réponse à la pandémie de COVID-19, le Vietnam a mis en œuvre la politique de lutte contre l'épidémie, de protection de la santé des personnes et de développement socio-économique, tout en promulguant des politiques pour aider les entreprises et les personnes à surmonter les difficultés.

L'Assemblée nationale a approuvé rapidement et promptement les propositions du gouvernement sur le budget et les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie.



Le chef de la délégation vietnamienne a soulevé des propositions pour renforcer la coopération et réduire les risques, notamment la consolidation de la paix, de la sécurité, de la stabilité et le renforcement de la coopération aux niveaux mondial, régional et national ; le renforcement de la coopération en matière de transformation numérique et d'application des technologies de l'information ; le perfectionnement du cadre juridique ; le soutien du développement de la diplomatie parlementaire ; le renforcement des mécanismes de coopération entre l'UIP et les Nations Unies et les organisations internationales, les organisations parlementaires régionales et les parlements membres.

La délégation vietnamienne a assisté et contribué au contenu des réunions des Commissions permanentes de paix et de sécurité internationales, de développement durable, de démocratie et droits de l'homme, de questions des Nations Unies…

A cette occasion, Vu Hai Ha a discuté avec le Président et le secrétaire général de l'UIP du contenu de la coopération bilatérale ; rencontré des dirigeants du Pérou, du Soudan du Sud, de Russie, du Royaume-Uni, de Cuba, du Cambodge, d’Inde et d’Italie. -VNA