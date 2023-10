Une séance de travail entre les dirigeants de Ha Tinh et de la région de Trnava. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation de la province de Ha Tinh (Centre) a effectué du 1er au 3 octobre un voyage d'affaires en Slovaquie pour promouvoir les relations de coopération économiques avec les localités slovaques, notamment avec l’administration de la région de Trnava et les entreprises locales.Le 2 octobre, l'ambassadeur vietnamien en Slovaquie Nguyen Tuan et des dirigeants de Ha Tinh ont eu une séance de travail avec Jozef Víkupic, président de la région autonome de Trnava, et Peter Brocka, maire de Trnava.Les dirigeants de Ha Tinh ont visité le constructeur automobile Stellantis et la société Bizzcom à Bučany. Bizzcom développe depuis longtemps des robots innovants dans la chaîne de production de phares pour voitures électriques dans la région.Les dirigeants de Ha Tinh ont invité ceux de la région autonome de Trnava et des entreprises slovaques à visiter et travailler dans la province. À cette occasion, les deux localités devraient signer un accord global de coopération dans les domaines de l'investissement, du commerce, de l'éducation et du tourisme. Les deux parties prévoient également de soutenir la communauté vietnamienne à Trnava.Le 3 octobre, l'ambassadeur Nguyen Tuan et la délégation de la province de Ha Tinh ainsi que des représentants des expatriés vietnamiens en Slovaquie ont visité et offert des fleurs au Panneau en bronze commémorant l'événement de la visite du Président Ho Chi Minh en Slovaquie, dans la ville de Horne Saliby.Auparavant, le 1er octobre, la délégation de la province de Ha Tinh avait visité et travaillé avec l'ambassade du Vietnam en Slovaquie. - VNA