L'île de Ly Son dans la province de Quang Ngai. Photo: tuoitre.vn

Quang Ngai (VNA) – Les Associations du tourisme de Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Thua Thien-Hue, Quang Nam, Quang Ngai et Binh Dinh ont convenu de signer un document de coopération dans l’exploitation de produits touristiques, lors d’un séminaire le 8 août à Quang Ngai.

Le nombre de visiteurs dans ces villes et provinces a atteint 17,685 millions en 2021 et 31,917 millions au premier semestre 2022. Leurs recettes sociales du tourisme étaient estimées, respectivement, à 63.073 milliards et à 87.892 milliards de dongs (soit plus de 3,66 milliards de dollars).

Le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Quang Ngai, Tran Hoang Tuan. Photo: VNA

Pour la période 2022-2025, ces localités ont décidé de chercher à lancer de nouveaux produits et de renforcer leur collaboration dans la gestion des activités touristiques. En outre, les associations locales du tourisme se coordonneront avec des agences de voyages et compagnies aériennes pour concevoir des circuits touristiques fermés et sûrs, et lancer des programmes de promotion du tourisme. -VNA