Hanoi (VNA) – Actuellement, la situation de l'épidémie de COVID-19 à Ho Chi Minh-Ville est sous contrôle et les activités économiques sont fortement rétablies. Les réalisations en matière de prévention et de contrôle des épidémies ont été apportées par des représentants d'agences étrangères à Ho Chi Minh-Ville.

Lors dela rencontre. Photo : VNA

C'est ce qu’a affirmé M. Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville lors d’une rencontre avec des représentants des agences étrangères tenue le 8 juillet.

Au nom des autorités de Ho Chi Minh-Ville, M. Vo Van Hoan a exprimé sa gratitude aux missions diplomatiques étrangères dans la ville pour leurs contributions positives dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, contribuant aux réalisations socio-économiques de Ho Chi Minh-Ville au cours du premier semestre de 2022.

Félicitant le 43e anniversaire de la création de la Sarl des services des agences étrangères (FOSCO), le vice-président du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a hautement apprécié les performances commerciales de la Sarl, en particulier dans l'exécution de la tâche de fournir des services aux délégations consulaires, aux organisations internationales, non gouvernementales, bureaux de représentation économique étrangère, contribuant au succès du travail extérieur général de la ville.

S'exprimant lors de la cérémonie, M. Kho Ngee Seng Roy, Consul général de Singapour à Ho Chi Minh-Ville, chef de la délégation consulaire à Ho Chi Minh-Ville, a remercié FOSCO pour son bon travail en fournissant des services de soutien, en créant des conditions favorables pour les missions diplomatiques et organisations étrangères à travailler au Vietnam.

Selon Mme Le Thi Hong Hau, présidente du conseil des membres de FOSCO, au cours des 43 dernières années, FOSCO a fourni divers types de services aux agences diplomatiques, aux organisations internationales et non gouvernementales et aux bureaux de représentation des organisations économiques étrangères travaillent à Ho Chi Minh-Ville et dans les localités du Sud. - VNA