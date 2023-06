Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, président chinois Xi Jinping. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine a été une visite de coopération concrète, une visite pour renforcer la confiance politique mutuelle et aussi contribuer à rehausser l'image internationale du Vietnam.

C’est ce qu’a estimé le professeur Xu Liping, directeur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est de l'Académie chinoise des sciences sociales, sur les résultats de la récente visite du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Chine et sa participation à la 14e "Réunion Annuelle des Nouveaux Champions" du Forum économique mondial à Tianjin.

La Chine et le Vietnam ont signé une série de documents en matière de coopération maritime, de surveillance du marché, de construction de portes frontalières. Les deux parties sont parvenues à de nombreuses conceptions communes pour contrôler les différends en mer, accélérer les consultations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC), ce pour renforcer ainsi la confiance politique mutuelle.

Au niveau multilatéral, lors du Forum économique mondial, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé un plan du Vietnam pour la gouvernance mondiale et a reçu une réponse enthousiaste de la communauté internationale.

Selon le professeur Xu Liping, cette première visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine a eu lieu à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement du partenariat de coopération stratégique intégral entre la Chine et le Vietnam, contribuant à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. La visite a permis de résumer les expériences et les réalisations de la coopération sino-vietnamienne au cours de ces 15 dernières années et aussi de planifier la stratégie pour les 15 prochaines années afin de promouvoir un développement stable et à long terme des relations bilatérales.

Estimant la position du Vietnam lors de la 14e "Réunion Annuelle des Nouveaux Champions" du Forum économique mondial à Tianjin, Xu Liping a souligné que le Vietnam avait occupé une position de premier plan lors de cet événement. La conférence de cette année a établi un thème spécial dédié au Vietnam, incarnant pleinement l'esprit exemplaire du pays dans le processus de reprise économique mondiale en tant qu'économie asiatique émergente. Cela a renforcé la confiance des pays du monde entier, en particulier de ceux en développement, pour surmonter les impacts négatifs des épidémies, se rétablir rapidement et développer leur économie et cela a aussi démontré l'influence internationale de l'économie du Vietnam. - VNA