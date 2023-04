Hanoi (VNA) - Selon l'Association du caoutchouc du Vietnam (VRA), après l'impact de l'épidémie de COVID-19, le secteur du caoutchouc du Vietnam est confronté à de nombreuses difficultés et défis du marché mondial et à des problèmes dus à des facteurs internes à propos de la politique, provoquant des restrictions sur la compétitivité du secteur et des entreprises vietnamiennes.

La demande mondiale de caoutchouc naturel a toujours tendance à augmenter. Photo : VNA

M. Tran Ngoc Thuan, président de la VRA, a déclaré que la concurrence entre les pays producteurs et exportateurs de caoutchouc naturel devient plus intense en termes de prix, de qualité des produits, de réputation commerciale et la capacité à répondre à la demande sur les normes de durabilité devient de plus en plus strictes.



D'autre part, la structure et les types de caoutchouc naturel au Vietnam sont encore fortement dépendants du marché chinois et ne répondent que partiellement aux besoins des autres marchés, se heurtant ainsi à de nombreuses difficultés pour pénétrer d'autres grands marchés comme le États-Unis, Japon, etc.



De plus, les mécanismes et politiques ne sont pas synchronisés, ce qui entraîne des difficultés pour l'industrie et les entreprises.

Malgré de nombreuses difficultés, les responsables de la VRA ont également déclaré que l'industrie du caoutchouc aurait de nombreux avantages à faire valoir dans les temps à venir.



Selon les données statistiques internationales, la VRA prévoit que la demande mondiale de caoutchouc naturel a toujours tendance à augmenter. L'écart entre l'offre et la demande sera une bonne occasion pour le Vietnam d'augmenter sa production, son chiffre d'affaires à l'exportation et de créer des emplois en zone rurale et dans les industries connexes.

Photo : VNA



Par ailleurs, l'industrie du caoutchouc présente également de nombreux avantages car l'hévéa est reconnu par l'Etat comme un arbre polyvalent, contribuant au développement économique du pays et améliorant les conditions socio-économiques des zones rurales, mais aussi permettant de reverdir des terres nues et des forêts chétives pour contribuer à la protection de l'environnement.



Saluant les résultats obtenus par l'industrie vietnamienne du caoutchouc et la VRA ces dernières années, M. Tran Thanh Nam, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que dans le contexte actuel marqué par de nombreux défis, l'Association du caoutchouc du Vietnam doit continuer de promouvoir son rôle de représentation, d'aider ses membres et entreprises, contribuant à promouvoir le développement durable de la filière.



Selon le vice-ministre Tran Thanh Nam, le secteur du caoutchouc doit se concentrer sur l'amélioration de la compétitivité sur le marché mondial en garantissant une qualité conforme aux normes internationales.- VNA