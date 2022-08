La conférence sur la communication sur le travail de frontière terrestre Vietnam-Cambodge à Binh Phuoc (Sud). Photo: nhandan



Binh Phuoc (VNA) - Les participants ont mis l'accent sur le renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Cambodge, la construction d'une frontière de paix, de stabilité, d'amitié, de coopération et de développement durable entre les deux pays, lors d’une conférence sur la communication sur le travail de frontière terrestre entre les deux pays 2022 tenue le 18 août à la province de Binh Phuoc (Sud).

Les participants ont également fourni des informations sur la démarcation et le bornage de la frontière terrestre Vietnam – Cambodge, ce aidant les habitants et les cadres chargés de ce travail de la province de Binh Phuoc à mieux comprendre les résultats obtenus et les activités à faire dans les temps à venir.

Ces dernières années, le Vietnam et le Cambodge ont étroitement coopéré et délimité 1.045 km de frontière, soit 84% de leur ligne frontalière. Il s'agit d’un résultat important, contribuant à créer des conditions propices aux voyages, au commerce et aux échanges d’amitié entre les peuples des deux pays ainsi qu'au développement socio-économique de chacun.

Actuellement, les deux parties s'efforcent de négocier pour accélérer la démarcation et le bornage d'environ 16% de leur ligne frontalière.

Le Vietnam et les pays voisins (Cambodge et Laos) organisent cette année les activités dans le cadre de l'Année de l'amitié Vietnam - Cambodge, Cambodge - Vietnam ; de l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam - Laos, Laos - Vietnam.

Dans ce contexte, la démarcation et le bornage, la gestion des frontières, les résultats de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge, entre les localités partageant la frontière terrestre commune contribuent à la consolidation de la solidarité, de l’amitié et de la coopération entre les deux peuples.

Présent à cette conférence, Lê Hai Binh, chef adjoint de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti, a souhaité voir les forces chargées de la démarcation et du bornage de la frontière terrestre Vietnam – Cambodge et les habitants vivant le long de cette frontière redoubler d’efforts pour surmonter les difficultés, développer la production et le commerce, renforcer la communication sur la défense de cette frontière de paix, d’amitié et de développement durable.

Binh Phuoc compte 15 communes frontalières dans trois districts de Bu Gia Map, Bu Dop et Loc Ninh qui partagent avec le Cambodge une frontière de plus de 260 kilomètres.

Cette conférence a été organisée par la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti, la Commission centrale des relations extérieures du Parti, les ministères des Affaires étrangères, de l’Industrie et du Commerce, le Commandement de garde-frontière, le Comité du Parti pour la province de Binh Phuoc. -VNA