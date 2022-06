Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La conférence sur la mise en œuvre de la conclusion 12-KL/TW du Bureau politique et de la résolution 169/NQ-CP du gouvernement concernant les Vietnamiens à l’étranger, tenue le 29 juin à Hanoï, revêt des significations importantes.

C’est ce qu’a affirmé l'ambassadeur Ngo Trinh Ha, vice-président du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer.

Selon lui, la conférence confirme l’importance du travail concernant les Vietnamiens à l’étranger en cette nouvelle conjoncture. Elle favorise en outre une mise en œuvre plus intégrale et substantielle de ce travail dans les temps à venir.

La conférence est coprésidée par le comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère des Affaires étrangères, la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central du Parti, la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, le Front de la Patrie du Vietnam. Elle réunit environ 500 délégués de nombreux ministères, organes et agences, des représentants des Vietnamiens d’outre-mer…

L'ambassadeur Ngo Trinh Ha, vice-président du Comité d'État chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer. Photo: baoquocte.vn



Selon Ngo Trinh Ha, la conclusion 12-KL/TW et la résolution 169/NQ-CP indiquent clairement que la solidarité est l'une des deux percées qui doivent être réalisées dans les temps à venir. Actuellement, le ministère des Affaires étrangères se coordonne avec les autres organes compétents pour développer un projet visant à renforcer la solidarité avec les Vietnamiens à l'étranger.

On peut dire que le travail concernant les Vietnamiens à l’étranger n'a jamais reçu autant d'attention et de coordination active qu'aujourd'hui, a dit l’ambassadeur, estimant qu'il s'agissait d'une prémisse importante pour le mettre en œuvre de manière plus intégrale et substantielle dans cette nouvelle période.-VNA