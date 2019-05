Panorama du colloque. Photo : daibieunhandan.vn



Hanoï, 9 mai (VNA) – L’Audit d’Etat du Vietnam et l'Association des comptables agréés du Royaume-Uni (ACCA) ont conjointement organisé, le 9 mai à Hanoï, un colloque sur la gestion fiscale et le rôle de l’Audit d’Etat.



Ce colloque avait pour but d’évaluer et analyser le rôle de l’Audit d’Etat dans la gestion fiscale pour contribuer au développement des finances publiques.



Selon Doan Xuan Tien, auditeur général adjoint de l’Audit d’Etat du Vietnam, les violations des réglementations fiscales sont toujours nombreuses et concernent la majorité des localités et des entreprises. L’audit de la gestion fiscale révèle encore des faiblesses.



Nguyen Thi Cuc, présidente de l’Association des conseillers fiscaux du Vietnam (VCTA), a indiqué que le taux d’entreprises satisfaites des réformes des formalités fiscales et de l’attitude des cadres fiscaux augmentait chaque année. Elle a appelé à poursuivre les efforts afin de développer ce résultat et remédier aux faiblesses.



Les participants se sont concentrés sur des questions concernant la situation actuelle de la gestion fiscale au Vietnam, le rôle de l’Audit d’Etat dans la lutte contre les fuites, les expériences internationales en matière de gestion fiscale…-VNA