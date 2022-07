Une conférence nationale a été organisée le 21 juillet sous forme hybride dans le but d’étudier et vulgariser les contenus de la Résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti.

«Tout pouvoir appartient au peuple». Telle est l’une des valeurs fondamentales de l'État de droit. La souveraineté populaire est donc de plus en plus valorisée et renforcée.