Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu a eu le 3 août une conversation téléphonique avec son homologue omanais Sheikh Khalifa bin Ali Al Harthy.



Pham Quang Hieu a déclaré se réjouir du développement de la coopération entre les deux pays, notamment dans l’économie. Selon lui, malgré les impacts du COVID-19, le commerce bilatéral ces deux dernières années a atteint près de 200 millions de dollars/an, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à 2018. Le Fonds d’investissement conjoint Vietnam-Oman est assez actif et constitue l'un des points forts des relations entre les deux pays. Le vice-ministre a demandé à la partie omanaise de continuer à aider le Vietnam à traiter les conséquences des catastrophes naturelles, à accéder aux vaccins et au matériel médical pour contenir le COVID-19.



Appréciant les réalisations du Vietnam en matière politique, diplomatique et socio-économique, Sheikh Khalifa bin Ali Al Harthy a déclaré que son pays attachait toujours de l’importance à sa coopération multiforme avec le Vietnam.



Les deux vice-ministres ont convenu de multiplier les échanges en ligne entre les deux parties, de collaborer étroitement au sein des forums et organisations internationaux, de maintenir régulièrement et efficacement les mécanismes de coopération disponibles, de renforcer la coopération dans le combat contre le COVID-19, d’accélérer les processus de négociations et de signature d’accords communs pour perfectionner le cadre juridique de la coopération bilatérale...-VNA