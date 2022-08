Ha Kim Ngoc (droite) et Gerardo Peñalver Portal signent le plan de consultation politique entre leurs ministères pour la période 2023-2025. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – A l’invitation du ministère vietnamien des Affaires étrangères, le premier vice-ministre des Relations extérieures de la République de Cuba, Gerardo Peñalver Portal, effectue une visite officielle au Vietnam du 28 août au 1er septembre.



Lors de la 7e consultation politique entre les deux ministères, le 29 août à Hanoï, Gerardo Peñalver Portal a déclaré que Cuba attachait toujours de l'importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait les approfondir. Il a également remercié le Vietnam pour sa solidarité et son soutien à Cuba.



De son côté, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc, a réaffirmé la solidarité et le soutien constant du Vietnam pour Cuba, ainsi que son opposition à l’embargo contre Cuba.



Les deux parties ont évalué les domaines de coopération entre les deux pays et les deux ministères des Affaires étrangères. Elles ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour préparer des visites et des contacts de haut niveau, promouvoir efficacement les mécanismes de coopération, intensifier les relations commerciales et d'investissement et la coopération dans les domaines d'intérêt commun tels que la sécurité alimentaire, l’éducation, la santé, les sciences et technologies, la culture, le tourisme…



Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun, convenant de continuer à se consulter, à se coordonner étroitement et à se soutenir dans les organisations internationales et les forums multilatéraux dont les deux pays sont membres, en particulier dans l'ONU et le Mouvement des non alignés.



Après la consultation politique, les deux vice-ministres ont signé le plan de consultation politique entre leurs ministères pour la période 2023-2025.



Auparavant, le premier vice-ministre cubain des Relations extérieures a rencontré la présidente de l’Union des organisations d’amitié du Vienam, Nguyen Phuong Nga, ainsi que des membres de l’Association d’amitié Vietnam-Cuba. Il est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et déposer des fleurs à la statue buste du héros cubain José Martí.-VNA