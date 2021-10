Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 27 octobre, à la demande du Chili, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un entretien téléphonique avec le président chilien Sebastián Piñera.



Ils ont discuté des relations entre leurs pays, de la coopération bilatérale pour faire face au changement climatique afin de contribuer au succès de la 26e conférence des parties signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé la détermination du Vietnam à faire face au changement climatique et à passer à l’économie verte et circulaire. Il a suggéré que le Chili encourage la communauté internationale à créer des conditions permettant aux pays en développement d'accéder au financement et aux technologies afin d'améliorer leur capacité de s'adapter au changement climatique.



Pour sa part, le président chilien a remercié le Vietnam pour ses engagements et contributions faites dans le cadre des “Contributions déterminées au niveau national” (CDN). Il a déclaré que le Chili souhaitait coopérer avec le Vietnam dans le secteur de l'énergie, participer aux accords de libre-échange auxquels le Vietnam et l'ASEAN sont membres.



Les deux dirigeants ont déclaré apprécier le développement des relations bilatérales, en particulier un commerce bilatéral de 1,47 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de 2021 (+59% en variation annuelle). Ils se sont tombés d’accord sur certaines mesures propres à renforcer le partenariat intégral entre leurs pays, y compris l'échange d'expériences et la coopération en réponse à la pandémie de COVID-19. Ils ont également convenu de continuer à se coordonner étroitement pour mener à bien des activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili en 2021.



Les deux parties ont convenu de maintenir une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, contribuant au renforcement des relations entre l'ASEAN et l'Alliance du Pacifique, pour la paix, la coopération et le développement dans les deux régions. -VNA