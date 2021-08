Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 5 août à Hanoï le vice-président de la Suisse et chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, en visite officielle au Vietnam.



Les deux dirigeants ont discuté des orientations pour l'amélioration des relations entre les deux pays dans les temps à venir, ainsi que de la préparation de la prochaine visite en Suisse du président Nguyen Xuan Phuc.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le vice-président de la Suisse et chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis. Photo : VNA



Ignazio Cassis a annoncé que le gouvernement suisse avait décidé de fournir une aide d'urgence au Vietnam avec 500.000 kits de test, 300.000 masques, 30 ventilateurs et d'autres équipements et fournitures médicales pour l’assister dans la lutte contre le COVID-19.Remerciant le gouvernement suisse pour cette aide, Pham Minh Chinh a demandé à la Suisse d’aider le Vietnam à accéder aux vaccins contre le COVID-19, de promouvoir la coopération dans le transfert de technologies et la production de produits pharmaceutiques.Les deux parties ont convenu d'accélérer les négociations pour conclure un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est membre.Le Premier ministre a remercié la Suisse pour avoir accordé au Vietnam 650 millions de dollars d’aide publique au développement (APD) depuis plus de 30 ans. Ignazio Cassis a affirmé que son pays continuerait d’octroyer des APD au Vietnam durant la période 2021-2024.Les deux parties ont souligné l'importance de la garantie de la liberté de navigation et de survol, de la sécurité, de la paix et de la stabilité en Mer Orientale, et du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA