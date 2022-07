Hanoï (VNA) – La Conférence d'été 2022 dans le cadre du projet de partenariat pour la réforme de l'enseignement supérieur PHER a eu lieu le 29 juillet à Hanoï.



Le projet PHER (Partnership for Higher Education Reform) est une initiative de cinq ans visant à moderniser les principales universités du Vietnam et à renforcer le système d'enseignement supérieur du pays conformément au cadre du programme d'enseignement supérieur de l'USAID.



La stratégie du projet s'articule autour de quatre programmes clés - Excellence de la gouvernance, Excellence de l'enseignement et de l'apprentissage, Excellence de la recherche et Liens université-industrie. Le projet cible trois grandes universités vietnamiennes : l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, l'Université nationale du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville et l'Université de Da Nang.



La Conférence d’été 2022 a été organisée par l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, réunissant plus de 200 spécialistes.



Lors de la conférence, les délégués ont écouté les présentations de professeurs de l'Université de l'Indiana sur le rôle des universités publiques au 21e siècle, le financement et l'autonomie des universités, la transformation numérique, la gouvernance partagée.-VNA