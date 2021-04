Le secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyen Phu Trong, a eu le 5 avril une conversation en ligne avec le président russe, Vladimir Poutine.



Le secrétaire général a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens attachaient toujours de l'importance à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique intégral avec la Russie. Il a déclaré souhaiter que les relations entre les deux pays soient de plus en plus développées, apportant des avantages pratiques aux deux peuples, contribuant à la paix et au développement régional et international.



Le président russe a félicité le Parti communiste du Vietnam (PCV) pour le succès de son 13e Congrès national. Il a également congratulé Nguyen Phu Trong pour sa réélection au poste de secrétaire général du PCV et Nguyen Xuan Phuc pour son élection au poste de président du Vietnam.



Nguyen Phu Trong et Vladimir Poutine ont souligné que dans les temps à venir, les deux parties continueraient de s'efforcer de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité, de la défense, de l'énergie, du pétrole et du gaz, de l'économie, du tourisme, de l'éducation et de la formation, ainsi que dans le combat contre le COVID-19, y compris la production de vaccins.



Partageant des vues communes sur la nécessité des relations internationales saines, du respect mutuel, de la coopération mutuellement bénéfique et du règlement des désaccords par le dialogue et d’autres moyens pacifiques, les deux dirigeants ont affirmé que le Vietnam et la Russie continueraient de collaborer pour une meilleure efficacité au sein des forums régionaux et internationaux, pour la paix, la stabilité et le développement en Asie-Pacifique et dans le monde.



Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a invité le président russe à effectuer une visite officielle au Vietnam en 2021 et à participer à la cérémonie de clôture des Années croisées Vietnam-Russie. L’invitation a été acceptée. -VNA