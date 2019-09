Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le vice-Premier ministre biélorusse, Igor Lyashenko. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le chef du gouvernement vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, a reçu le 25 septembre à Hanoï le vice-Premier ministre biélorusse, Igor Lyashenko, en visite officielle au Vietnam.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Parti et l’Etat vietnamiens tenaient toujours en haute estime les belles relations avec la Biélorussie. Il a notamment apprécié les aides biélorusses pour les sinistrés des intempéries au Centre du Vietnam, outre la coopération étroite des deux nations au sein des organisations et forums internationaux dont l’ONU.



Estimant l’entretien tenu auparavant entre le vice-Premier ministre biélorusse et son homologue vietnamien Vuong Dinh Hue, Nguyen Xuan Phuc s’est déclaré convaincu que les programmes de coopération communs seraient couronnés de succès. Selon le dirigeant vietnamien, la présence du vice-Premier ministre biélorusse à l’inauguration prochaine d’une usine de production de camions de la joint-venture MAZ sera une illustration de l’attention particulière que le gouvernement biélorusse accorde aux projets économiques bilatéraux avec le Vietnam. Nguyen Xuan Phuc a promis de créer des conditions optimales à cette joint-venture qui s’oriente vers les marchés des pays membres de l’ASEAN sur le long terme.



Soulignant le fort soutien du gouvernement vietnamien au secteur de l’automobile, le Premier ministre a indiqué que la coopération bilatérale dans la production de camions avait de belles perspectives. Il a émis le souhait que la joint-venture MAZ augmente le taux de localisation au niveau de 50% et que la Biélorussie étudie la possibilité de créer une joint-venture avec le Vietnam dans la production de pneus automobiles. Il a proposé que les deux pays renforcent leur coopération dans le secteur de minerais ainsi que leurs échanges commerciaux.



De son côté, le vice-Premier ministre biélorusse s’est déclaré convaincu qu’avec les efforts des deux parties, les échanges commerciaux bilatéraux atteindraient 500 millions de dollars cette année.



Il a par ailleurs annoncé que la Biélorussie intensifierait les aides permettant aux étudiants vietnamiens d’aller étudier sur son sol.



Igor Lyashenko a également indiqué que la Biélorussie mettrait en oeuvre un projet de création d’une joint-venture dans la production d’autobus pour le Vietnam, dont Hanoï, après avoir annoncé que l’usine de production de camions de la joint-venture Vietnam-Biélorusse serait inaugurée le 26 septembre dans la province vietnamienne de Hung Yen (Nord).



Le vice-Premier ministre biélorusse a proposé que les deux pays créent des joint-ventures spécialisées dans l’industrie, dont une compagnie dans la production de pneus automobiles en Biélorussie qui utiliserait du caoutchouc vietnamien, et une autre de production d’engrais au Vietnam. -VNA