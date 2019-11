Rencontre entre Ngo Thi Thanh Hang, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire adjointe du Comité municipal du PCV de Hanoï, et la délégation laotienne. Photo : http://hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – Ngo Thi Thanh Hang, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire adjointe du Comité municipal du PCV de Hanoï, a reçu le 26 novembre une délégation de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité municipal du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) de Vientiane, en visite de travail dans la capitale vietnamienne.

Lors de la réception, Ngo Thi Thanh Hang a déclaré apprécier la coopération étroite entre la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité municipal du PCV de Hanoï et la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité municipal du PPRL de Vientiane. Elle s’est déclarée convaincue que les deux parties partageraient de nombreuses expériences de travail lors de cette visite de travail.

Khemphet Phengduongchan, chef de la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité municipal du PPRL de Vientiane, a déclaré souhaiter que les dirigeants du Comité municipal du PCV de Hanoï continuent de favoriser les échanges de délégations entre les deux capitales pour partager des expériences.

Le même jour, un entretien entre la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité municipal du PCV de Hanoï et la Commission de sensibilisation et d’entraînement du Comité municipal du PPRL de Vientiane, a eu lieu. Les deux parties ont partagé des expériences en matière de concrétisation des préconisations et des politiques de leurs Partis et Etats, de gestion de la presse et de la culture…-VNA