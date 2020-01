Des participants du séminaire. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Un séminaire consacré au renforcement du commerce et de l’investissement au sein de l’ASEAN a eu lieu le 10 janvier à Hanoï.



Cet événement a été organisé par le Secrétariat national de l’ASEAN, en coopération avec le ministère vietnamien du Commerce et de l’Industrie, le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, l’Institut d’études économiques sur l’ASEAN et l’Asie de l’Est (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia – ERIA) basé à Jakarta.



Le séminaire, l’un des premières activités dans l’année de présidence vietnamienne de l’ASEAN, avait pour objet de rechercher des mesures propres à développer le commerce et l’investissement au sein de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).



Il a réuni environ 120 officiels, entrepreneurs, diplomates de pays membres de l’ASEAN, économistes de l’ASEAN, de la Banque mondiale et de l’ERIA, ainsi que des représentants d’organisations internationales à Hanoï.



Lors du séminaire, Nguyen Quoc Dung, vice-ministre des Affaires étrangères, chef des hauts officiels vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN-Vietnam), a indiqué que les recommandations proprosées par les participants aideraient les décideurs politiques et les instituts d’études de l’ASEAN à identifier les prochaines étapes à suivre pour édifier une ASEAN résiliente, cohésive et durable.



Il a souligné que le Vietnam, en tant que président de l’ASEAN en 2020, accordait une grande priorité au resserrement des liens au sein du bloc régional, notamment dans le commerce et l’investissement, pour la prospérité durable de la région.



L’ASEAN a été fondée en 1967. Elle comprend actuellement l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, Brunei, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam. -VNA