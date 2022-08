Truong Thi Mai, membre du Bureau Politique, présidente de la Commission centrale de l'organisation du Parti et présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Truong Thi Mai, membre du Bureau Politique, présidente de la Commission centrale de l'organisation du Parti et présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon, a reçu ce mardi à Hanoï une délégation des jeunes parlementaires du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, dirigé par le député Suzuki Norikazu et le sénateur Sato Kei, chef par intérim de la Commission de la jeunesse du PLD, en visite de travail au Vietnam.



Truong Thi Mai a affirmé que le Vietnam appréciait toujours la coopération et le soutien efficaces du Japon pour son processus d’édification et de développement ces dernières années, ce aidant le Vietnam à réaliser de nombreuses réalisations socio-économiques importantes et améliorer le niveau de vie de la population.

Elle a souligné que le Japon était le partenaire de premier plan du Vietnam dans de nombreux domaines (aide publique au développement (APD), investissement, commerce, tourisme, coopération dans le domaine du travail et de l’éducation), bénéficiant aux peuples des deux pays. Le Japon est le premier fournisseur d'APD, le troisième investisseur et partenaire touristique. La communauté vietnamienne au Japon est passée à 430.000 personnes, devenant la deuxième plus grande communauté d'expatriés au Japon, contribuant activement au développement socio-économique des deux pays.

Elle a hautement apprécié le rôle du PLD et les bonnes relations entre le Parti communiste du Vietnam et le PLD, créant une base politique pour le développement des relations bilatérales dans divers domaines.

Le député Suzuki Norikazu et le sénateur Sato Kei ont souhaité promouvoir davantage les échanges entre les jeunes parlementaires et les jeunes des localités et des entreprises.

Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté des activités de l'Assemblée nationale du Vietnam et du Parlement du Japon ; de la structure organisationnelle du Groupe des parlementaires d'amitié des deux pays ; de l’appareil et des activités de l’autorité locale et ont partagé des expériences dans le perfectionnement des politiques et des lois et la reprise socio-économique après la pandémie de COVID-19. - VNA