Hanoi (VNA) - Le vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Don Tuan Phong, a affirmé l'importance de booster les relations entre le Vietnam et la Belgique en particulier et avec l'Union européenne (UE) en général dans les temps à venir, lors d'une interview accordée à la presse à l'occasion de la visite de la présidente du Sénat de Belgique, Stephanie D’Hose, du 21 au 25 août au Vietnam à l'invitation du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue

Le Premier ministr Pham Minh Chinh et la présidente du Sénat de Belgique, Stephanie D’Hose. Photo : VNA

Le vice-président Don Tuan Phong a déclaré que la présidente du Sénat de Belgique est le plus haut responsable politique belge à se rendre au Vietnam en 2023. C'est également l'occasion de célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023 (22 mars 1973- 2023).

La visite vise à promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement ainsi que la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement belge, renforcer la coordination entre les deux pays dans les forums multilatéraux telles que les Nations Unies, les organisations interparlementaires régionales et internationales.

Dans le cadre de la visite, un accord de coopération entre le Sénat de Belgique, la Chambre des représentants et l'Assemblée nationale du Vietnam sera signé, contribuant à l'établissement d'un cadre de coopération entre les deux pays dans un avenir proche.

La Belgique est un partenaire important du Vietnam au sein de l'UE ainsi que dans le monde et également un partenaire économique et commercial important et sert de passerelle des produits vietnamiens sur le marché européen.

En outre, la Belgique occupe une position très importante dans la promotion des relations entre le Vietnam et la Belgique, l'UE et la région en général.

C'est aussi l'occasion pour les deux parties de réévaluer les résultats de la coopération au cours des 5 dernières années et de proposer des mesures de coopération dans les temps à venir, notamment dans le domaine de l'agriculture. Le Vietnam et la Belgique ont établi un partenariat stratégique dans le secteur agricole.

Outre le renforcement de la coopération parlementaire, les dirigeants du Sénat belge et de l'Assemblée nationale du Vietnam discuteront des mesures visant à renforcer les relations entre les deux pays. Par conséquent, dans le cadre de cette visite, en dehors de l’entretien avec le président de l'AN Vuong Dinh Hue, Stephanie devrait une rencontre avec le président Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh. Elle aura une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, et visitera dans certaines localités.

Ces dernières années, la Belgique a été un important partenaire de coopération au développement du Vietnam. La Belgique a soutenu le Vietnam avec environ 300 millions de dollars et s'est concentrée principalement sur la période de 1993 jusqu’ici, notamment dans les domaines où le Vietnam a des besoins et la Belgique dispose des atouts. C'est une ressource très significative dans le processus de développement socio-économique du Vietnam.

Actuellement, le Vietnam souhaite que le Parlement belge ratifie rapidement l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA), garantissant des avantages ainsi l’accès des entreprises et citoyens de l'UE et du Vietnam, en particulier les investisseurs des deux parties.

De plus, le Vietnam souhaite également le soutien de la Belgique afin que la Commission européenne retire prochainement le "carton jaune" pour les fruits de mer vietnamiens (INN), en tenant compte de la pratique et de l'engagement du Vietnam en matière de développement durable. - VNA