Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a eu vendredi 9 octobre une conversation téléphonique avec le chef de la diplomatie maldivienne, Abdulla Shahid, à l’occasion du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre leurs pays.



Pham Binh Minh a déclaré apprécier les efforts des Maldives face au COVID-19, avant de remercier le gouvernement maldivien pour avoir créé des conditions propices au vol de rapatriement de ressortissants vietnamiens en juillet dernier.



Le ministre maldivien des Affaires étrangères a félicité le Vietnam pour son succès dans la réponse au COVID-19 et exprimé sa reconnaissance envers le Vietnam pour ses aides matérielles et spirituelles dans le combat contre le coronavirus.



Les deux ministres ont insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour promovoir une coopération substantielle et mutuellement bénéfique. Ils ont convenu de multiplier les visites de délégations de tous niveaux, de renforcer les échanges entre habitants, de promouvoir la coopération bilatérale dans le commerce, le tourisme et d’autres secteurs d’excellence des deux pays tels que l’aquaculture et la pêche...



Pham Binh Minh et Abdulla Shahid ont en outre affirmé renforcer la coopération et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux sur la base du respect de la souveraineté nationale et du droit international, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement du monde. -VNA