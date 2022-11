Bui Van Quy, directeur général adjoint de la compagnie Tan Cang Saigon, prend la parole. Photo: VNA Bui Van Quy, directeur général adjoint de la compagnie Tan Cang Saigon, prend la parole. Photo: VNA

Une conférence internationale sur le thème "Renforcement des liaisons régionales, développement des corridors logistiques Est-Ouest" a été organisée le 4 novembre à Vientiane par le Département de la promotion commerciale, le Département économique du ministère de la Défense du Vietnam, en collaboration avec le Département de la promotion du ministère du commerce du Laos.

Selon le chef adjoint du Département lao de la promotion Somvixay Vongthirath, les services logistiques sont l'un des domaines importants dans les activités commerciales du Laos. Ce pays bénéficie toujours de l'aide du Vietnam, en se connectant avec la navigation maritime vietnamienne. Dans les temps à venir, le Laos continuera à renforcer la promotion et développer le commerce frontalier lié aux services de transit par le Vietnam.

Bui Van Quy, directeur général adjoint de la compagnie Tan Cang Saigon, voit une belle opportunité des activités de liaison entre les deux pays à travers les corridors logistiques Est – Ouest. Tan Cang Saigon souhaite contribuer au développement du transport au Laos, par le biais des solutions logistiques connectées au système des ports maritimes, des ports intérieurs, des entrepôts de la compagnie.

Lors de la conférence, des entreprises vietnamiennes et lao ont également soulevé des obstacles et les défis, afin de trouver des solutions pour favoriser l'importation et l'exportation de marchandises dans toute la région.

A cette occasion, un protocole de coopération a été signé entre Tan Cang Saigon, l’Association du transport et de la logistique internationale du Laos, et l'Association des entreprises du Vietnam au Laos. -VNA