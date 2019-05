Panorama de la séance de travail. Photo : http://bocongan.gov.vn



Hanoï (VNA) – La délégation de travail No 2 du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption a travaillé le 6 mai à Hanoï avec le Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère des Finances.



La séance de travail était consacrée à un projet de rapport sur les résultats du contrôle du recouvrement des avoirs mal acquis dans les affaires pénales de corruption et économiques.



La délégation de travail était conduite par le général d’armée To Lam, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti au sein du ministère de la Sécurité publique, et ministre de la Sécurité publique.



Le projet de rapport indique que le Comité chargé des affaires du Parti, le Comité du Parti et les dirigeants du ministère des Finances ont bien appliqué des plans et décisions du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption.



De 2013 à septembre 2018, 16 affaires de corruption ont été découvertes dans le secteur fiscal, pour un montant total de 15,39 milliards de dôngs (plus de 641.000 dollars). Sur cette somme, plus de 4,5 milliards de dôngs ont été récupérés. Les Douanes, quant à elles, ont décidé de traduire en justice 248 affaires impliquant 1.035 milliards de dôngs…



Le général To Lam a déclaré apprécier les efforts du Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère des Finances dans le recouvrement des avoirs mal acquis.

Il lui a demandé de coopérer étroitement avec l’Inspection du gouvernement et d’autres organes compétents afin d’améliorer les réglementations anti-corruption, de mener à bien l’application de la Convention des Nations unies contre la corruption, et de renforcer le recouvrement des avoirs mal acquis… -VNA